Активность покупателей на московском вторичном рынке жилья выросла на 10%

Москва, 21 ноября. Московский рынок вторичного жилья отмечает рост активности покупателей. Несмотря на ряд факторов, способствующих снижению спроса, количество авансов и сделок выросло в октябре на 10% по сравнению с сентябрем, пишет «Интерфакс».

По данным «Инком-Недвижимости», такая же тенденция наблюдается в ноябре, и это учитывая недельный локдаун. Эксперты считают, что такой эффект вызван опасениями россиян по поводу растущей инфляции. Судя по реакции потенциальных покупателей, недвижимость и сейчас остается выгодным активом для сбережения средств.

«Мы по-прежнему наблюдаем дефицит бюджетного предложения, который наряду с высокой активностью покупателей блокирует снижение цен на рынке, ведь именно в масс-маркете сосредоточен основной спрос на московскую "вторичку" — около 75% сделок. В сложившихся условиях ликвидные квартиры экономкласса, которые грамотно оценены, находят покупателей очень быстро — за две недели. Востребованность таких объектов примерно на 10% выше, чем их количество в экспозиции», — уточнил директор департамента вторичного рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Согласно статистике компании, средняя стоимость объектов на вторичном рынке столицы увеличилась на 0,1%. В годовом выражении этот показатель составил 15,8%.

На первичном рынке Москвы наиболее быстрыми темпами дорожают апартаменты. Такая тенденция наблюдается на фоне сокращения предложения.