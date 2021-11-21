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Собянин сообщил о сокращении числа мигрантов на московских стройках

Общество
Собянин сообщил о сокращении числа мигрантов на московских стройках
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Число мигрантов на стройках Москвы уменьшилось более чем в два раза в рамках городского заказа. Подробности сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что изменения видны даже во время пандемии. Снижается поток мигрантов и увеличивается объем жилищного строительства в городе по сравнению с данными на 2016 год почти в два раза. Несмотря на это, в Москве не будет замораживаться строительство, а продолжится активная работа.

«Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза. Это хороший результат», — передает слова столичного мэра РИА Новости.

Градоначальник столицы поручил сократить количество мигрантов на стройках программы реновации в Москве. Он отметил необходимость в людях «другого качества с другой зарплатой».

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