Водитель на Toyota Camry похитил сбитого им пешехода на востоке Москвы

Москва, 21 ноября. ДТП с последующим похищением сбитого пешехода произошло в восточной части Москвы. Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что неизвестный водитель увез человека на автомобиле Toyota Camry.

Инцидент произошел около 1-й Владимирской улицы. По данным телеканала, автомобилист переехал пешехода, после чего затолкнул его в салон машины и скрылся с места происшествия.

Поисками похитителя и потерпевшего сейчас заняты правоохранительные органы. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

Несколькими днями ранее суд в Подмосковье взял под арест двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины. Приезжие напали на жителя Ногинска из-за денежного долга.