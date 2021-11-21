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Водитель на Toyota Camry похитил сбитого им пешехода на востоке Москвы

Происшествия
Водитель на Toyota Camry похитил сбитого им пешехода на востоке Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 ноября. ДТП с последующим похищением сбитого пешехода произошло в восточной части Москвы. Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что неизвестный водитель увез человека на автомобиле Toyota Camry.

Инцидент произошел около 1-й Владимирской улицы. По данным телеканала, автомобилист переехал пешехода, после чего затолкнул его в салон машины и скрылся с места происшествия.

Поисками похитителя и потерпевшего сейчас заняты правоохранительные органы. Все обстоятельства и детали произошедшего предстоит установить.

Несколькими днями ранее суд в Подмосковье взял под арест двух мигрантов по делу об избиении и похищении мужчины. Приезжие напали на жителя Ногинска из-за денежного долга.

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