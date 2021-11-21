Рейсовый автобус загорелся на Николоямской улице в Москве

Москва, 21 ноября. Рейсовый автобус частично обгорел в результате возгорания в центре Москвы. Инцидент произошел в воскресенье рано утром.

Огонь охватил транспортное средство вблизи дома №39/43 на Николоямской улице, передает телеканал РЕН ТВ. На кадрах с места происшествия видно, что во время пожара сильно пострадала задняя левая часть автобуса.

Пострадавших в результате происшествия нет, на месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Они разговаривают с водителем для выяснения обстоятельств и деталей произошедшего.

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса ранее произошло в Балахнинском районе Нижегородской области. Транспортное средство вылетело с трассы, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 14 человек.