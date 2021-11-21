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СКР проверяет информацию об избиении 17-летнего жителя подмосковного Пушкино

Происшествия
СКР проверяет информацию об избиении 17-летнего жителя подмосковного Пушкино
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пушкино, 21 ноября. Информация о жестоком избиении 17-летнего подростка в подмосковном городе Пушкино распространилась в социальных сетях. Правоохранители начали проверку по этому факту.

Предварительно установлено, что инцидент произошел еще 13 ноября недалеко от здания торгово-развлекательного центра «Акварель». Толпа примерно из десяти человек наносила удары несовершеннолетнему молодому человеку, снимая происходящее на камеру мобильного телефона.

Комментаторы в социальных сетях уточнили, что пострадавший получил черепно-мозговую травму. ГСУ СК России по Московской области организовал проверку по факту произошедшего.

Еще один инцидент с избиением произошел в минувшую пятницу на Люблинской улице в Москве. Пострадавшим оказался мужчина, ребенок которого не заплатил за игрушку в магазине.

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