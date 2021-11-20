СК по Москве сообщил о еще одной пострадавшей в смертельном ДТП с «газелью»

Москва, 20 ноября. Пожилая женщина стала еще одной пострадавшей в смертельном ДТП, которое произошло в Новой Москве. Ее госпитализировали, сообщили в столичном СК.

Авария произошла в 19:35 по московскому времени 20 ноября. Водитель «газели» сбил женщину вместе с двумя детьми. Самый младший из них, девятимесячный ребенок, погиб на месте. Четырехлетний мальчик и его мать получили травмы. Как сообщили следователи, в ДТП получила травмы еще одна женщина.

«В ДТП с "ГАЗелью" в Новой Москве пострадала также пожилая женщина, она госпитализирована», — сообщили в столичном ведомстве.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов передали уголовное дело следователям. По предварительной информации, виновником смертельной аварии стал 34-летний водитель. На момент ДТП он был пьян. Подробности случившегося уточняются.