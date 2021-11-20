СКР расследует дело о ДТП с девятимесячным младенцем в Новой Москве

Москва, 20 ноября. Расследованием уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб грудной ребенок в Новой Москве, займется территориальный орган СК России.

Решение о передаче уголовного дела принято прокуратурой Троицкого и Новомосковского административных округов. Надзорный орган проконтролирует ход и обоснованность принятия следственным органом процессуальных действий.

Смертельная авария с участием младенца произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское вечером 20 ноября. Водитель «газели» совершил наезд на женщину с двумя сыновьями, которая шла по проезжей части. Мать и четырехлетний мальчик получили незначительные травмы, а грудной ребенок, который находился в коляске, скончался.