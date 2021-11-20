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Виновником смертельного ДТП в Новой Москве стал 34-летний водитель «газели»

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 21:56
Происшествия
Виновником смертельного ДТП в Новой Москве стал 34-летний водитель «газели»
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Москва, 20 ноября. Смертельная авария произошла на территории Николохованской деревни поселения Сосенское в Новой Москве. По предварительным данным, водителем, который сбил мать с двумя детьми, оказался 34-летний мужчина.

Авария произошла 20 ноября в 19:35 по московскому времени. Водитель, управляя грузовым транспортом, сбил женщину и двоих детей. Младший из них, девятимесячный мальчик, погиб до приезда медиков. Виновник смертельной аварии остался на месте случившегося.

«По предварительной информации, 34-летний водитель "ГАЗели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Мать с двумя детьми, по предварительной информации, шла по проезжей части, в попутном направлении движения автомобилей. Женщина и четырехлетний мальчик отделались травмами. С места ДТП появились фотографии.

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