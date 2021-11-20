ФАН публикует фото с места ДТП с участием «газели» и младенца в Новой Москве

Москва, 20 ноября. Автомобиль наехал на женщину с двумя детьми в Новой Москве. Смертельные травмы в результате аварии получил девятимесячный младенец.

Фотографии с места трагедии появились в распоряжении Федерального агентства новостей. На них запечатлен сам автомобиль и коляска, которая получила серьезные механические повреждения в результате удара.

Федеральное агентство новостей /

ДТП произошло вечером субботы в Николохованской деревни поселения Сосенское. Предварительно установлено, что женщина двигалась по проезжей части в попутном движению транспорта направлении. Вместе с ней находились сыновья четырех лет и девяти месяцев. Старший ребенок и сама мать получили незначительные травмы, а младенец скончался.