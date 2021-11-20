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Жители Московской области столкнулись с новой схемой мошенничества

Экономика
Жители Московской области столкнулись с новой схемой мошенничества
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Москва, 20 ноября. Злоумышленники придумали новый вид афер и начали рассылать фальшивые письма якобы от Пенсионного фонда РФ. Об этом предупредили в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья.

В этих уведомлениях граждан убеждают, что они должны заплатить НДФЛ с детских пособий и пенсионных выплат. Также мошенники требуют предоставить налоговые декларации, указывая крайний срок — 1 декабря.

Согласно статье 217 Налогового кодекса РФ, государственные выплаты не облагаются подоходным налогом. Исключение составляют только больничные, указали в региональном ГУРБ.

«Доверять можно только официальным сайтам и порталам», — напомнил зампредседателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Банк России намерен пресечь обман пожилых россиян, получающих пенсию на банковскую карту. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова.

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