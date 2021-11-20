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Стоимость апартаментов в Москве растет на фоне сокращения предложения

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 13:15
Экономика
Стоимость апартаментов в Москве растет на фоне сокращения предложения
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 20 ноября. Специалисты агентства недвижимости Knight Frank объяснили РБК, почему в столице становится все сложнее приобрести апартаменты.

Сейчас на первичном рынке Москвы предлагается к продаже 810 апартаментов премиального класса. Их совокупная площадь достигает 53,1 тыс. «квадратов», что является минимумом с начала 2019 года.

Отмечается, что доля апартаментов относительно всего предложения люксовых жилищных объектов в столице снизилась до 8%, указывают представители Knight Frank.

«С начала года количество апартаментов в продаже сократилось практически вдвое. Основной причиной стало отсутствие пополнения этого сегмента недвижимости: в 2021 году в продажу вышел только один проект, состоящий полностью из апартаментов, и два корпуса с апартаментами в составе комплексных жилых проектов. При этом доля спроса на этот вид недвижимости остается стабильной и составляет около 10% от всех проданных лотов бизнес-класса», — разъясняет глава департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Эксперты убеждены, что на наблюдающуюся тенденцию оказывают влияние распространение коронавирусной инфекции и эффект от сопутствующих ограничений по COVID-19. К тому же, правительство значительно простимулировало спрос на рынке недвижимости, что спровоцировало ее дополнительное подорожание.

Примечательно, что, обычно, апартаменты всегда продавались по более низкой цене, нежели чем квартиры, а разница при прочих равных доходила до 15-20%. Однако к началу осени этого года, сложившаяся конъюнктура привела к росту цены «квадрата» премиум-сегмента апартаментов до 457 тыс. рублей (+33% к началу 2021 года).

Аналитики фонда «Институт экономики города» полагают, что доступность недвижимости для россиян будет постепенно снижаться. Первоначально тенденция стала проявляться еще в 2018 году, однако впоследствии набрала обороты из-за пандемии, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Стоимость апартаментов в Москве растет на фоне сокращения предложения
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