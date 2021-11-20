Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 13:42
13:39
Экономика
Депутат ГД Кумин предложил ограничить деятельность российских банков
13:35
Весь мир
Избирком Ливии зарегистрировал 23 кандидата на президентских выборах
13:32
Спорт
Участников Открытого чемпионата Австралии обязали вакцинироваться от COVID-19
13:32
Общество
Сербская и югославская певица Мерима Негомир скончалась в 69 лет
13:29
Весь мир
Премьер-министр Ливии провел опрос среди граждан на тему выборов
13:27
Политика
Депутат Госдумы Белик: политики в США зарабатывают деньги на идеях о «российской угрозе»
13:27
Происшествия
Бастрыкин требует доклад по делу петербурженки, выгонявшей детей-аутистов с площадки
13:27
Экономика
Расчеты комплексов «Искандер-М» отработали стрельбы в Ивановской области
13:26
Общество
«Почта России» начнет доставлять посылки на Ямал с помощью беспилотников
13:25
Экономика
Стоимость газа и электроэнергии в Германии вырастет более чем на 20%
Все новости

Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Москве выросла на 47%

Экономика
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Москве выросла на 47%
Невские Новости

Москва, 20 ноября. Стоимость «квадрата» на столичном первичном рынке в третьем квартале 2021 года в среднем составила 274,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Авито-Недвижимость».

Это оказалось на 47% выше показателей аналогичного периода 2020 года, отмечается в исследовании российского сервиса объявлений.

Наибольшим интересом у покупателей новостроек пользуются квартиры в Новой Москве — в поселениях Сосенское, Десеновское и Внуковское. На них в совокупности пришлось 19% спроса на новое жилье в Москве за прошлый квартал. В старых границах столицы граждан в основном привлекают Люблино, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники.

Спрос на вторичную недвижимость в Москве увеличился почти на четверть относительно показателей минувшего года. Об этом свидетельствуют данные компании «Миэль».

Средняя ипотечная ставка в следующем году продолжит расти, передает издание INFOX. Россиянам, раздумывающим о приобретении жилья в кредит, стоит учесть это и не откладывать покупку.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Москве выросла на 47%
москва жилье недвижимость
Комментировать