Средняя цена квадратного метра первичного жилья в Москве выросла на 47%

Москва, 20 ноября. Стоимость «квадрата» на столичном первичном рынке в третьем квартале 2021 года в среднем составила 274,4 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков «Авито-Недвижимость».

Это оказалось на 47% выше показателей аналогичного периода 2020 года, отмечается в исследовании российского сервиса объявлений.

Наибольшим интересом у покупателей новостроек пользуются квартиры в Новой Москве — в поселениях Сосенское, Десеновское и Внуковское. На них в совокупности пришлось 19% спроса на новое жилье в Москве за прошлый квартал. В старых границах столицы граждан в основном привлекают Люблино, Западное Дегунино и Хорошево-Мневники.

Спрос на вторичную недвижимость в Москве увеличился почти на четверть относительно показателей минувшего года. Об этом свидетельствуют данные компании «Миэль».

Средняя ипотечная ставка в следующем году продолжит расти, передает издание INFOX. Россиянам, раздумывающим о приобретении жилья в кредит, стоит учесть это и не откладывать покупку.