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Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за сильного снега в Москве

Общество
Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности из-за сильного снега в Москве
pixabay.com

Москва, 20 ноября. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Москвы и Подмосковья. Такое заявление сделали в Гидрометцентре России.

В субботу в столичном регионе ожидаются сильный ветер и осадки в виде мокрого снега. Из-за этого в городе были вынуждены объявить желтый уровень погодной опасности.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Сильный снегопад, по данным синоптиков, будет сопровождаться порывистым ветром. Местами он будет развивать скорость до 15-20 м/с. Из-за него москвичей просят быть внимательными в период с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья. Также Гидрометцентр предупредил жителей российской столицы о налипании мокрого снега. В области данное предупреждение действует с 03:00 до 21:00 субботы, в столице — с 03:00 до 23:00 субботы.

Эти выходные Приморский край также встретит с похолоданием и осадками в виде мокрого снега. В связи с непогодой в регионе объявлен режим повышенной готовности.

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погода снегопад гидрометцентр
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