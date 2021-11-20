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Спрогнозированный синоптиками мокрый снегопад начался в Москве

Общество
Спрогнозированный синоптиками мокрый снегопад начался в Москве
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 20 ноября. Мокрый снег, который синоптики обещали в субботу, 10 ноября, пошел в Москве. Из-за непогоды в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Также специалисты предупредили о сильных порывах ветра до 15-20 м/с в Москве с 10:00 часов субботы до 04:00 часов воскресенья. В Подмосковье — с 09:00 часов субботы до 05:00 часов воскресенья.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Также в Москве и Подмосковье с субботы по воскресенье действие предупреждение о мокром снеге и последующем обледенении. Кроме этого, Гидрометцентр сообщил о налипании снега и гололедице в выходные.

Недавно профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин заявил, что жители Санкт-Петербурга могут встретить Новый год без снега.

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москва снег гололед
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