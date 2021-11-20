Около 200 наземных маршрутов изменятся в Москве с 20 ноября

Москва, 20 ноября. Первые 200 маршрутов наземного транспорта сети «Магистраль» запустят в субботу, 20 ноября в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Транспорт начнет курсировать в Центральном и Южном административных округах. В пресс-службе рассказали, что в маршрутной схеме убрали лишнее и добавили новое. Интервал движения автобусов составит 5-10 минут.

«Мы развиваем маршрутную сеть "Магистраль". Первый этап изменений начинается 20 ноября 2021 года в Центральном и Южном административных округах — это больше 200 маршрутов», — рассказали в пресс-службе в интервью ТАСС.

В департаменте сохранили связи между такими важными социальными объектами, как поликлиники, школы, МФЦ и другие. Более 900 тыс. москвичей получат доступ к магистральным маршрутам с запуском новых.

Ранее стало известно, что на остановках столичного транспорта появились специальные жизнеутверждающие таблички, которые заряжают пассажиров позитивом.