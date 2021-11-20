Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 ноября 01:29
01:24
Общество
Медик Рябкова порекомендовала после COVID-19 проверить легкие и кровяное давление
01:12
Общество
Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно
01:05
Общество
Минпросвещения не рассматривает вопрос QR-кодов для учителей в школах
00:46
Происшествия
Огонь обрушил кровлю горящего цеха в Екатеринбурге
00:45
Политика
Читатели Le Figaro предложили Франции отказаться от НАТО и перейти на сторону России
00:35
Экономика
США и Китай «распечатают» стратегические резервы нефти в попытке сбить цену
00:35
Политика
Джо Байден отпразднует 79-летие 20 ноября
00:23
Армия
Военный эксперт Болтенков: Украина ждала большего масштаба от учений НАТО
00:22
Экономика
Финансовый аналитик Зайцева спрогнозировала продолжение падения стоимости нефти
00:21
Общество
Нехватку витамина D назвали одной из причин повышения риска инсульта
Все новости

Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно

  /   Обновлено: 20 ноября 2021 01:12
Общество
Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса в июне. Он ставил прививку препаратом «Спутник Лайт».

По словам Собянина, ревакцинация прошла прекрасно. Об этом градоначальник рассказал телеканалу «Россия-1».

«Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое», — сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что у тех, кто поставил прививку более шести месяцев назад или более года, падает титр антител. Он добавил, что третий компонент дает хороший результат и защиту от коронавируса.

Ранее сообщалось, что половина привитых москвичей прошла ревакцинацию от коронавируса. Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку Так, от коронавируса ревакцинировались уже 50% москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно
собянин коронавирус ревакцинация
Комментировать