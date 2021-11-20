Собянин признался, что его ревакцинация от коронавируса прошла прекрасно

Москва, 20 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что прошел ревакцинацию от коронавируса в июне. Он ставил прививку препаратом «Спутник Лайт».

По словам Собянина, ревакцинация прошла прекрасно. Об этом градоначальник рассказал телеканалу «Россия-1».

«Я сам привился "Спутником Лайт", сделал ревакцинацию в июне месяце, и всем советую тоже самое», — сказал мэр Москвы.

Собянин отметил, что у тех, кто поставил прививку более шести месяцев назад или более года, падает титр антител. Он добавил, что третий компонент дает хороший результат и защиту от коронавируса.

Ранее сообщалось, что половина привитых москвичей прошла ревакцинацию от коронавируса. Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку Так, от коронавируса ревакцинировались уже 50% москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.