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Московский зоопарк приютил двух краснокнижных манулов, которых спасли в Бурятии

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:50
Общество
Московский зоопарк приютил двух краснокнижных манулов, которых спасли в Бурятии
wikipedia.org

Москва, 19 ноября. Спасенных в бурятском селе Мухоршибирь двух краснокнижных манулов доставили в Московский зоопарк. Сотрудники создали комфортные условия для их содержания и размножения.

Согласно сообщению на сайте мэра столицы, зверят разместили в Центре воспроизводства редких видов животных. Отметим, что манул является символом и талисманом столичного зоосада уже более 30 лет.

Особи, которые были доставлены в зоопарк, потеряли мать, были истощены и уже не смогли бы выжить в дикой природе. Ветеринары обследовали животных и сделали им все необходимые прививки.

«Оба котенка — самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин», — сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Как ранее сообщалось, тушканчики из Московского зоопарка впали в зимнюю спячку. Они проводят это время в специализированных боксах.

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