МЧС предупредило москвичей о снеге с дождем и сильном ветре 20 ноября

Москва, 19 ноября. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве в субботу. Экстренное предупреждение выпустило главное управление МЧС по городу.

Так, 20 ноября ожидается снег с дождем, гололедица и усиление ветра до 20 метров в секунду. По словам синоптиков, на погоду в российской столице будет влиять активный скандинавский циклон.

«Начиная с 02:00 и до 16:00 по московскому времени 20 ноября местами в Москве ожидаются осадки, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами гололед», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Также ухудшение погоды ожидается и в Подмосковье. Госавтоинспекция Москвы призвала водителей и пешеходов быть предельно осторожными на дорогах.

Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец ранее предупредил о «барической пропасти» в Центральной России. По его словам, 20 ноября барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба.