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ФАН выяснил точный диагноз госпитализированной после пожара в Москве певицы Хлебниковой

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 15:00
Происшествия
ФАН выяснил точный диагноз госпитализированной после пожара в Москве певицы Хлебниковой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 ноября. Врачи продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь пострадавшей в пожаре певице Марине Хлебниковой. Источник Федерального агентства новостей выяснил точный диагноз звездной пациентки.

В столичной клинике у женщины диагностировали ингаляционную травму, отравление продуктами горения, ожог пламенем 1, 2, 3 А и Б степени. У певицы пострадали кисти, бедра, голени и лицо. Кожа сгорела лишь на открытых участках тела, заявил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Пожар в квартире Хлебниковой произошел вечером 18 ноября. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем. В результате ЧП никто из родственников певицы, находившихся дома на момент инцидента, не пострадал. Сама поп-исполнительница находится в тяжелом состоянии.

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