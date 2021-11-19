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Звезда фильма «Старики-разбойники» Нина Агапова скончалась на 96-м году жизни

Общество
Звезда фильма «Старики-разбойники» Нина Агапова скончалась на 96-м году жизни
Кадр из фильма «Любить по-русски»

Москва, 19 ноября. Ушла из жизни советская актриса театра и кино Нина Агапова. Ей было 95 лет. О печальной новости сообщил режиссер Сергей Капков.

Причина смерти не была озвучена. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

«Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для ее шарма», — говорится в сообщении.

Капков вспоминает, что актриса была остроумной и самоироничной женщиной. В ее обществе всегда были образованные, умные и талантливые люди, например, Чухрай и Басов.

Артистка родилась в Москве 30 мая 1926 года. Она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК). После стала выступать с коллективом Московской драматической труппы «Блуждающие звезды». Участвовать в съемках кино женщина начала с 50-х годов.

Она играла роли в таких известных проектах, как «Мертвые души», «Старики-разбойники», «Небеса обетованные» и многих других. Артистка получила известность после активного сотрудничества с режиссерами Леонидом Гайдаем и Эльдаром Рязанцевым.

Не так давно стало известно о смерти актрисы из сериала «Мухтар» Зинаиды Пасютиной. Она посвятила 40 лет своей жизни театру.

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