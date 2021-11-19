Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 13:23
13:22
Общество
Актер Богданов о фильме «16-й»: «Он заставит задуматься наших оппонентов в США»
13:22
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту пропажи школьника в Судаке
13:21
Спорт
Власти Китая пригласили Путина на Олимпиаду в Пекин
13:21
Общество
«Разоблачение провокации против депутата Рашкина»: Роман Носиков в своем памфлете требует «оправдания» политика
13:21
Армия
Карелия оказалась в числе поставщиков спортивных тренажеров для военных из стран НАТО
13:19
Общество
Анекдот Норкина об измене жены с американским полицейским рассмешил гостей «Места встречи»
13:17
Общество
Словения начала выдачу туристических виз россиянам
13:15
Политика
Путин продлил договор с Китаем об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года
13:13
Общество
Ургант спародировал признания Валерия Рашкина после охоты на лося
13:11
Политика
Санду подтвердила необходимость продолжить диалог с Россией по Приднестровью
Все новости

Московский Дептранс исключил возможность открытия молельных комнат для мусульман в метро

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 12:03
Общество
Московский Дептранс исключил возможность открытия молельных комнат для мусульман в метро
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 19 ноября. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность открытия молельных комнат для мусульман в столичном метрополитене.

Согласно сообщению ведомства, нет возможности выделить место для проведения религиозных действий в общественном транспорте. Кроме того, представители Дептранса подчеркнули, что не ведут переговоров об открытии на территории метрополитена комнат для проведения молитв.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — передает слова представителей департамента радиостанция «Говорит Москва».

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов ранее в беседе с РИА Новости заявил, что якобы ведутся переговоры «об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене». Кроме того, он считает, что такие помещения должны появиться и в торговых центрах.

Как ранее сообщалось, молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье. Помещение оборудовано всем необходимым для проведения обрядов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Московский Дептранс исключил возможность открытия молельных комнат для мусульман в метро
москва мусульмане молитвы дептранс комнаты
Комментировать