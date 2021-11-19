Московский Дептранс исключил возможность открытия молельных комнат для мусульман в метро

Москва, 19 ноября. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность открытия молельных комнат для мусульман в столичном метрополитене.

Согласно сообщению ведомства, нет возможности выделить место для проведения религиозных действий в общественном транспорте. Кроме того, представители Дептранса подчеркнули, что не ведут переговоров об открытии на территории метрополитена комнат для проведения молитв.

«Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований», — передает слова представителей департамента радиостанция «Говорит Москва».

Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов ранее в беседе с РИА Новости заявил, что якобы ведутся переговоры «об открытии молельных комнат и в Московском метрополитене». Кроме того, он считает, что такие помещения должны появиться и в торговых центрах.

Как ранее сообщалось, молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье. Помещение оборудовано всем необходимым для проведения обрядов.