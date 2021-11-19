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Половина привитых москвичей прошла ревакцинацию от коронавируса

Общество
Половина привитых москвичей прошла ревакцинацию от коронавируса
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Москва, 19 ноября. Ревакцинацию от коронавируса прошла половина ранее привитых жителей Москвы.

Так, от коронавируса ревакцинировались уже 50% москвичей. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на телеканале «Россия-24».

«Полтора миллиона человек более полугода назад получили прививку, повторную прививку получили пока только 50%», — заявила Ракова.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев заверил, что ревакцинация «Спутником V» не навредит организму. По словам специалиста, вакцинация в шестимесячный промежуток — это обычная практика. Кроме того, она применяется и с вакцинами от других опасных инфекций.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным инструментом в борьбе с коронавирусом. В России для этого используются четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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москва вакцинация коронавирус
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