Лаборатория инновационного центра «Сколково» загорелась в Москве

Москва, 19 ноября. В лаборатории инновационного центра «Сколково» в столице произошло возгорание, сообщили в экстренных службах.

Во время пожара в лаборатории не было людей, сообщает со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС. Площадь лаборатории составляет порядка 100 квадратных метров.

«Лаборатория загорелась в инновационном центре "Сколково", людей внутри нет», — цитирует собеседника в экстренных службах агентство.

В помещении находятся полимерные материалы. К тушению пожара привлекли пожарные расчеты МЧС и сотрудников пожарной охраны «Сколково».

Этой же ночью пожар вспыхнул в квартире певицы Марины Хлебниковой. Из-за него она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Возгорание произошло в квартире певицы, расположенной в доме на улице Ратной. Огонь охватил территорию площадью 10 квадратных метров