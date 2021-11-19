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Возгорание произошло в собачьем приюте на севере Москвы

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 06:39
Происшествия
Возгорание произошло в собачьем приюте на севере Москвы
пресс-служба ГУ МЧС России по Калининградской области

Москва, 19 ноября. На севере Москвы утром в пятницу, 19 ноября, случился пожар. Возгорание произошло на улице Зорге в собачьем приюте.

Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. При этом в данный момент наблюдает открытое горение. Причины появления возгорания предстоит выяснить.

Специалистам также нужно будет установить детали и подробности происшествия. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Ребенок недавно погиб во время пожара в Перми. Жертвой возгорания является 12-летний мальчик. Мать и 10-летняя девочка смогли спастись. Врачи пытались вернуть к жизни мальчика, однако ребенок в результате скончался.

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