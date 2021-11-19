Дочь и родители Хлебниковой были в квартире во время возгорания

Москва, 19 ноября. Во время возгорания дочь и родители певицы Марины Хлебниковой находились в квартире. Помимо артистки при пожаре никто не пострадал.

Медики доставили российскую артистку в больницу. Врачи диагностировали у Хлебниковой отравление продуктами горения, а также зафиксировали сильные ожоги по всему телу. Врачи оценивают состояние певицы как тяжелое. Пожар вспыхнул вечером 18 ноября.

Во время инцидента выгорели вещи в квартире на площади в десять квадратных метров. Спасатели смогли быстро ликвидировать возгорание.

Пожар, в результате которого пострадала певица, по предварительным сведениям, случился в доме на улице Ратной в Москве. Медики в результате инцидента подключили Марину Хлебникову к аппарату искусственной вентиляции легких.