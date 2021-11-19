Более 40 тысяч пассажиров московского метро стали пользоваться Face Pay

Москва, 19 ноября. Запущенной месяц назад системой Face Pay уже пользуются 40 тысяч жителей Москвы.

Турникеты, принимающие оплату по системе распознавания лиц Face Pay, появились 15 октября — почти в каждом вестибюле Московского метрополитена. Чтобы створки турникета распахнулись, не нужно ничего прикладывать — камера видит лицо, алгоритм опознает пользователя и списывает средства с его карты, привязанной к приложению «Метро Москвы».

Дептранс Москвы в следующем году планирует запустить Face Pay и на станциях Московского центрального кольца. В будущем систему соединят с картой «Тройка». Опрошенные «Известиями» эксперты называют данную технологию максимально защищённей и самой продвинутой.

Биометрическая идентификация личности может появиться в российских аэропортах, поездах и общественном транспорте уже к 2024 году. Предполагается, что через три года система должна быть внедрена более чем в 12 аэропортах.