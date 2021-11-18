Неадекватный мужчина зарезал адвоката в подъезде дома на северо-западе Москвы

Москва, 18 ноября. Тело адвоката с перерезанной сонной артерией нашли в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова.

РЕН ТВ сообщает, что сотрудника адвокатской палаты Московской области 41-летнего Артема Каракаева нашли с ножевым ранением в подъезде многоэтажного дома. Предполагается, чего его ударили в спину. У погибшего перерезана сонная артерия.

Полицейские нашли в одной из квартир дома 32-летнего Илью Тендитного. Мужчина находился в неадекватном состоянии и был весь в крови. В МВД не исключают, то он может быть причастен к убийству. Сейчас эту версию проверяют.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил ножом собутыльника в Мордовии. Подловив момент, обвиняемый воткнул нож в спину товарища.