Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 01:11
00:57
Общество
Минтруд изменит критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий в 2022 году
00:55
Армия
Генерал-лейтенант Матвеевский рассказал об использовании беспилотников армией России
00:48
Экономика
Подключенные к сервису «Яндекс.Заправки» АЗС могут повысить цены на топливо
00:48
Общество
Проект по введению единого стандарта зарплаты врачам стартует в семи регионах России
00:48
Общество
Роскомнадзор заблокировал 1900 ссылок на аниме-сериалы в 2021 году
00:47
Общество
Запрет ЦБ на дистанционное обслуживание защитит пенсионеров от мошенников
00:47
Происшествия
Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой могла стать непотушенная сигарета
00:36
Происшествия
Дочь и родители Хлебниковой были в квартире во время возгорания
00:31
Происшествия
Певица Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в Москве
00:31
Экономика
Решение регулятора ФРГ по регистрации «СП-2» может затянуть запуск проекта на полгода
Все новости

Неадекватный мужчина зарезал адвоката в подъезде дома на северо-западе Москвы

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 23:40
Политика
Неадекватный мужчина зарезал адвоката в подъезде дома на северо-западе Москвы
Невские Новости

Москва, 18 ноября. Тело адвоката с перерезанной сонной артерией нашли в подъезде дома на проспекте Маршала Жукова.

РЕН ТВ сообщает, что сотрудника адвокатской палаты Московской области 41-летнего Артема Каракаева нашли с ножевым ранением в подъезде многоэтажного дома. Предполагается, чего его ударили в спину. У погибшего перерезана сонная артерия.

Полицейские нашли в одной из квартир дома 32-летнего Илью Тендитного. Мужчина находился в неадекватном состоянии и был весь в крови. В МВД не исключают, то он может быть причастен к убийству. Сейчас эту версию проверяют.

Ранее сообщалось, что мужчина ударил ножом собутыльника в Мордовии. Подловив момент, обвиняемый воткнул нож в спину товарища.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Неадекватный мужчина зарезал адвоката в подъезде дома на северо-западе Москвы
москва подъезд убийство адвоката
Комментировать