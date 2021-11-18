Новогодняя почта Деда Мороза начала работу в Москве

Москва, 18 ноября. Почта Деда Мороза открылась в 39 парках Москвы. Она будет действовать до 21 января, сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Жители и гости Москвы могут отправить письма главному зимнему волшебнику и рассказать о своих мечтах, пожеланиях и планах. Распознать ящики можно легко: они фиолетового цвета со снеговиками.

«Ежегодная акция "Почта Деда Мороза" полюбилась многим москвичам. В этом году мы постарались охватить еще больше парков, чтобы у всех желающих была возможность быстро и легко отправить письмо зимнему волшебнику. 53 специальных почтовых ящика установлены в тех местах, где чаще всего гуляют гости», — указали в пресс-службе Мосгорпарка.

Кроме того, будет работать онлайн-почта сказочного персонажа. Возможность отправить сообщение в электронном формате появилась еще в прошлом году. Тогда это очень понравилось и детям, и их родителям.

Дед Мороз отпразднует свой день рождения 18 ноября в Великом Устюге. В этот день зажгут первую новогоднюю елку и дадут старт праздничным мероприятиям, после чего волшебник отправится в ежегодный тур по России.