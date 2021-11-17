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Зоолог Брагин: скворцы отказались улетать из Москвы в теплые страны из-за фастфуда

  /   Обновлено: 17 ноября 2021 22:59
Общество
Зоолог Брагин: скворцы отказались улетать из Москвы в теплые страны из-за фастфуда
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Москва, 17 ноября. Перелетные птицы чаще всего с наступлением холодов улетают в более теплые места. Но скворцы решили остаться в Москве, так как могут найти пищу в мегаполисе, рассказал зоолог Андрей Брагин.

Младший научный сотрудник биологического факультета МГУ выступил на онлайн-лекции «Зверополис: авторские права нарушены». Он объяснил, почему перелетные птицы начали отказываться от миграции.

«В городе есть скворцы, и мы знаем, что в норме скворцы перелетные, но можно даже через два месяца, когда будут морозы, прийти на Киевский или Казанский вокзал, и прекрасно картошкой или биг-маком они будут поддерживать свою популяцию», — отметил Брагин.

Отказ перелетных птиц от миграции не будет плохим или хорошим явлением. Возможность достать пищу в городе, позволяет небольшим пернатым хищникам задерживаться в столице, пояснил зоолог.

Некоторые птицы из-за истощения не могут улететь в теплые страны. Подобный инцидент произошел в Чите. Местная жительница приютила лебедя, который отбился от стаи. Она кормит его зерновыми культурами и лечит витаминным комплексом.

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миграция фастфуд скворец
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