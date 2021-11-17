Московская полиция задержала забравшихся на крышу машины ГИБДД блогеров

Москва, 17 ноября. Блогеры залезли на крышу автомобиля ГИБДД с зажженными дымовыми шашками. Инцидент произошел в центре Москвы, о чем рассказали в столичном управлении МВД России.

Правоохранители заинтересовались блогерами после появления в Сети видеоролика. На нем двое молодых людей зажигают дымовые шашки, после чего залезают на крышу машины ГИБДД и убегают.

Личности нарушителей в настоящее время установлены. Блогеры задержаны и доставлены в территориальный отдел МВД с целью дальнейшего разбирательства.

«В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий были установлены личности данных граждан, их незамедлительно задержали и доставили в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства», — уточнили в ведомстве.

В отношении молодых людей оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1. ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Им грозит штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или арест сроком до 15 суток.

В Петербурге прошел суд над блогером Эмилем Пашаевым, который угрожал инспектору ДПС. Ближайшие полгода молодой человек проведет в колонии-поселении.