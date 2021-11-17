Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 23:06
23:03
Происшествия
Суд арестовал и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Кручинина
23:00
Происшествия
Количество пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане возросло до 14 человек
22:59
Весь мир
Агила Салех объявил о выдвижении на выборы президента Ливии
22:59
Общество
Зоолог Брагин: скворцы отказались улетать из Москвы в теплые страны из-за фастфуда
22:53
Политика
Украина предложила Евросоюзу предоставить свои хранилища для снижения стоимости газа
22:53
Происшествия
Московская полиция задержала забравшихся на крышу машины ГИБДД блогеров
22:40
Общество
The Washington Post: суд США приговорил штурмовавшего Капитолий «шамана» к 3,5 года тюрьмы
22:30
Происшествия
Басманный суд Москвы продлил арест экс-сенатору Шпигелю до 20 февраля
22:23
Общество
Украинский генерал-лейтенант Москаль предупредил о возможной трагедии из-за ветхих АЭС
22:22
Экономика
Германия отказалась комментировать перенос запуска «Северного потока — 2»
Все новости

Москва в 2022 году возобновит речные пассажирские перевозки

Общество
Москва в 2022 году возобновит речные пассажирские перевозки
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 17 ноября. Девять речных трамвайчиков начнут курсировать по Москве-реке в следующем году. Столичные власти уже объявили конкурс на поиск подрядчика.

Победителю конкурса придется заниматься организацией регулярных пассажирских перевозок по реке в ближайшие 15 лет. В его обязанности войдет круглосуточное обслуживание судов, обеспечение комфортной и современной причальной инфраструктуры с электрозарядными станциями.

Все суда должны быть исключительно отечественного производства. Полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2024 году, в него войдет 21 судно. Все они будут ледового класса, что позволит сделать перевозки круглогодичными, пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пользоваться маршрутом ежедневно смогут до 16 тысяч пассажиров. Оплата проезда будет осуществляться с помощью банковской карты, биометрической системы или карты «Тройка».

Вместе с этим власти Москвы планируют расширить количество детских образовательных учреждений в городе. В ближайшие три года будет построено свыше 130 новых школ и детских садов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Москва в 2022 году возобновит речные пассажирские перевозки
москва москва-река транспорт
Комментировать