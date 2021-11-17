Москва в 2022 году возобновит речные пассажирские перевозки

Москва, 17 ноября. Девять речных трамвайчиков начнут курсировать по Москве-реке в следующем году. Столичные власти уже объявили конкурс на поиск подрядчика.

Победителю конкурса придется заниматься организацией регулярных пассажирских перевозок по реке в ближайшие 15 лет. В его обязанности войдет круглосуточное обслуживание судов, обеспечение комфортной и современной причальной инфраструктуры с электрозарядными станциями.

Все суда должны быть исключительно отечественного производства. Полностью пассажирский флот будет укомплектован к 2024 году, в него войдет 21 судно. Все они будут ледового класса, что позволит сделать перевозки круглогодичными, пояснил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пользоваться маршрутом ежедневно смогут до 16 тысяч пассажиров. Оплата проезда будет осуществляться с помощью банковской карты, биометрической системы или карты «Тройка».

Вместе с этим власти Москвы планируют расширить количество детских образовательных учреждений в городе. В ближайшие три года будет построено свыше 130 новых школ и детских садов.