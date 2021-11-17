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Единую цифровую базу для животных из приютов разработают в Москве
Общество
Единую цифровую базу для животных из приютов разработают в Москве
Личный архив  /  Арсений Островский

Москва, 17 ноября. Правительство Москвы приступило к работе над созданием единой цифровой базы. В нее войдут бездомные животные, находящиеся на попечении приютов.

Разработка базы будет проходить в несколько этапов. В первую очередь тестируется прототип, основанный на технологии автоматизированного учета животных в приютах. Такой способ позволит облегчить бумажную волокиту и обеспечит контроль за содержанием животных.

«Столичное правительство работает над созданием общей электронной базы для всех приютов бездомных животных. В ней будут собраны анкеты собак и кошек, оказавшихся на попечении приютов», — говорится на сайте мэра и правительства столицы.

Персональные профили будут содержать сведения о виде, поле, весе, окрасе, возрасте и состоянии каждого животного. Туда же войдет информация о вакцинации, обработках от паразитов и другие ветеринарные документы.

«Там же будут отметки о вакцинации, обработках от паразитов и прочие ветеринарные документы, а также о прохождении курса социализации, позволяющего наладить добрые отношения с человеком», — добавляется в сообщении.

В дальнейшем на основе базы планируется создать каталог животных из приютов. Он будет размещен на официальном портале mos.ru.

Новосибирские ветеринары ранее провели сложную операцию по вживлению протезов собаке Монике. Питомец приехал из Краснодара, где пострадал от жестокости живодеров.

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