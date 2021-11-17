Шесть автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД

Москва, 17 ноября. Массовая авария произошла на внешней стороне 77 км МКАД (после развязки с СВХ). Столичный Дептранс в соцсетях сообщил, что на дороге столкнулись шесть автомобилей.

В результате ДТП перекрыты три полосы движения из пяти. Проезд в районе происшествия затруднен, всем водителям советуют выбирать пути объезда и проявлять особую внимательность на дорогах.

На месте аварии работают сотрудники оперслужб города. Все обстоятельства и детали крупного ДТП предстоит установить уполномоченным органам.

Массовое ДТП с участием 16 машин несколькими днями ранее произошло в северной части Москвы. По предварительной информации, автомобили столкнулись из-за неблагоприятных условий на дороге.