Центр «Фобос»: москвичей ждет низкое атмосферное давление 20 ноября

Москва, 16 ноября. Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении, которое будет наблюдаться 20 ноября. Такое сообщение появилось на сайте центра погоды «Фобос».

Согласно информации метеорологов, рекордно низкое давление 20 ноября в прошлый раз наблюдалось в 2008 году. Тогда оно достигло отметки 721,8 миллиметра ртутного столба.

«Барометры покажут 718-721 миллиметров ртутного столба, что почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня», — отметили в «Фобосе».

В воскресенье, 21 ноября, ситуация изменится. Давление будет расти, а температура воздуха снижаться. В конце недели в столице может появиться снежный покров. Его высота будет достигать от пяти до десяти сантиметров.

Синоптики прогнозируют изменение погодных условий в Москве до конца недели. Подобная ситуация будет наблюдаться и в Северной столице. Метеорологи советуют ожидать мокрый снег к концу рабочей недели, пишет RT.