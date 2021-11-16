Электропоезд сбил мужчину и женщину рядом со станцией «Электрозаводская» в Москве

Москва, 16 ноября. Около станции «Электрозаводская» в Москве произошел несчастный случай. После столкновения с электропоездом мужчина и женщина получили травмы, сообщили в УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел 16 ноября. Электропоезд Рязанского направления МЖД с сообщением Черусти — Москва наехал на двух людей. Мужчину 1992 года рождения с травмами увезли в больницу.

«Были травмированы мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Мужчина госпитализирован, женщина травмирована смертельно», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и представители следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются. Транспортная полиция просит граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Еще один несчастный случай произошел 16 ноября в Саратове. Поезд насмерть сбил пожилую женщину около станции Трофимовский-1. Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность погибшей. Сейчас устанавливаются детали случившегося.