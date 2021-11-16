Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 ноября 00:07
00:02
Экономика
Аналитик Сидоров: Высокие цены на бензин повышают социальное напряжение в США
00:01
Общество
Бойцы войск НКВД 80 лет назад первыми среди ледовых разведчиков прошли по «Дороге жизни»
23:57
Общество
Врач Мясников опроверг непобедимость онкологических заболеваний
23:39
Весь мир
Astra Militarum об антироссийских мерах ЕС: Бармалей сожрет вас на ужин с пачкой санкций на гарнир
23:35
Общество
Центр «Фобос»: москвичей ждет низкое атмосферное давление 20 ноября
23:14
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели экс-помощника министра финансов Коробкина от взрыва
23:13
Весь мир
Шугалей заявил, что Bellingcat использует фильм WagnerGate как инструмент шантажа
23:13
Происшествия
Тело погибшего при попытке распилить снаряд ВОВ Коробкина нашла его жена
23:12
Весь мир
Фильм «Турист» покажут зрителям Зимбабве в рамках Недели российского кино
23:07
Происшествия
Массовая авария произошла на внутренней стороне МКАД
Все новости

Электропоезд сбил мужчину и женщину рядом со станцией «Электрозаводская» в Москве

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 23:04
Происшествия
Электропоезд сбил мужчину и женщину рядом со станцией «Электрозаводская» в Москве
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 16 ноября. Около станции «Электрозаводская» в Москве произошел несчастный случай. После столкновения с электропоездом мужчина и женщина получили травмы, сообщили в УТ МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел 16 ноября. Электропоезд Рязанского направления МЖД с сообщением Черусти — Москва наехал на двух людей. Мужчину 1992 года рождения с травмами увезли в больницу.

«Были травмированы мужчина и женщина, личность которой устанавливается. Мужчина госпитализирован, женщина травмирована смертельно», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции и представители следственного комитета. Обстоятельства случившегося выясняются. Транспортная полиция просит граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Еще один несчастный случай произошел 16 ноября в Саратове. Поезд насмерть сбил пожилую женщину около станции Трофимовский-1. Сотрудники правоохранительных органов выяснили личность погибшей. Сейчас устанавливаются детали случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Электропоезд сбил мужчину и женщину рядом со станцией «Электрозаводская» в Москве
смерть травмы электропоезд
Комментировать