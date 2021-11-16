Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 22:37
22:30
Экономика
Суд отказал немецким экологам в иске против «Северного потока — 2»
22:23
Происшествия
Полиция увезла на экспертизу найденные у Смоленки части тела в Петербурге
22:00
Общество
«Зона Бабича». Скрытая угроза ультралиберализма
21:57
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
21:48
Весь мир
Шугалей о санкциях против России: Инструмент незаконного политического давления
21:35
Технологии
Downdetector зафиксировал крупный сбой в работе Google и Spotify
21:23
Шоу-бизнес
Ирина Шейк подогрела слухи о возобновлении отношений с Брэдли Купером
21:22
Шоу-бизнес
Даня Милохин впервые за 16 лет пообщался с биологической матерью
21:18
Общество
Звезды посетили премьеру сериала «Вне себя» в Москве
21:16
Политика
Политолог Простаков оценил вероятность бойкота США Олимпиады-2022 в Пекине
Все новости

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
pxhere.com

Москва, 16 ноября. Две машины столкнулись на 85-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате происшествия движение на этом участке затруднено.

В частности, движение сейчас заблокировано на двух автомобильных полосах из пяти. Авария произошла в районе развязки с Алтуфьевским шоссе. Информации о жертвах или травмированных в результате дорожно-транспортного происшествия не поступало.

Ранее Московская кольцевая автомобильная дорога была признана самой аварийной трассой на территории столицы. Исследование показало, что за десять месяцев 2021 года на МКАД было зарегистрировано 577 столкновений, сообщило управление Госавтоинспееции Москвы.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
москва дтп авария мкад
Комментировать