Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Москва, 16 ноября. Две машины столкнулись на 85-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги. В результате происшествия движение на этом участке затруднено.

В частности, движение сейчас заблокировано на двух автомобильных полосах из пяти. Авария произошла в районе развязки с Алтуфьевским шоссе. Информации о жертвах или травмированных в результате дорожно-транспортного происшествия не поступало.

Ранее Московская кольцевая автомобильная дорога была признана самой аварийной трассой на территории столицы. Исследование показало, что за десять месяцев 2021 года на МКАД было зарегистрировано 577 столкновений, сообщило управление Госавтоинспееции Москвы.