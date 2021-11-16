Жители Московского региона получают более 15 тысяч посылок «Почтой России» ежедневно

Москва, 16 ноября. «Почта России» достигла максимальных показателей по входящим отправлениям в Москве и Московской области и открыла пять новых участков курьерской доставки в регионе за текущий год. Объемы растут с каждой новой неделей.

Новые участки, современное оборудование и профессиональный персонал позволяют предоставлять качественные услуги, спрос на которые растет с каждым днем. На сегодняшний день в Московском регионе насчитывается 1,5 тысячи почтовых отделений, пишет портал «Информация, культура и развлечения».

Ежедневно работают 400 курьеров «Почты России», которые доставляют более 15 тысяч посылок по региону. К высокому сезону цифра может достигнуть 19 тысяч, больше половины посылок приходятся на город, а 40% — на область.

«Почта России» занимается не только внутренними доставками, но и импортными отправлениями. За период с января по сентябрь текущего года объем выручки составил более 22 миллиардов рублей.