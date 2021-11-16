Пес по кличке Буся стал символом московских транспортных карт

Москва, 16 ноября. Москвичи получат возможность получить посвященные новый собачьим площадкам карты «Тройка». Их главным героем станет бездомный пес по кличке Буся, отмечается на сайте мэрии.

Первые 4 площадки для собак были открыты в этом сентябре в районах Северное Медведково, Лосиноостровский, Ясенево и Можайский. В каждой собачьей площадке есть зоны собак разного темперамента и специальный тамбур для предотвращения выхода животных с площадки.

«Транспортная карта в честь создания в столице пилотных площадок нового типа для собак вышла ограниченным тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно с 16 ноября в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Собаки — одни из лучших друзей человека. Это наглядно демонстрируют подопечные Стаса Цибульского из Тбилиси, который родился незрячим и создал центр по тренировке собак-поводырей.