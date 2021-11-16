Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 18:05
18:04
Общество
Лидер КПРФ Зюганов допустил оговорку и назвал провокацией введение в России «PR-кодов»
18:02
Украина
Политолог Скориков: «Киев скрывает от украинцев масштаб энергетической катастрофы»
18:02
Общество
Бастрыкину доложили о покупке служебного жилья на 100 млн рублей
18:01
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
18:00
Общество
Адвокат Гафурова оценила приговор студентке, сбившей на пешеходе детей
18:00
Общество
#ЧЗП. Незаконный рынок, протекшая крыша и безопасность на дороге
17:58
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
17:55
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
17:55
Технологии
«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года
Все новости

Пес по кличке Буся стал символом московских транспортных карт

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:15
Общество
Пес по кличке Буся стал символом московских транспортных карт
Личный архив Александры Закарян

Москва, 16 ноября. Москвичи получат возможность получить посвященные новый собачьим площадкам карты «Тройка». Их главным героем станет бездомный пес по кличке Буся, отмечается на сайте мэрии.

Первые 4 площадки для собак были открыты в этом сентябре в районах Северное Медведково, Лосиноостровский, Ясенево и Можайский. В каждой собачьей площадке есть зоны собак разного темперамента и специальный тамбур для предотвращения выхода животных с площадки.

«Транспортная карта в честь создания в столице пилотных площадок нового типа для собак вышла ограниченным тиражом 10 тыс. экземпляров. Приобрести ее можно с 16 ноября в кассах Кольцевой линии Московского метрополитена и на станциях внутри нее», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра Москвы.

Собаки — одни из лучших друзей человека. Это наглядно демонстрируют подопечные Стаса Цибульского из Тбилиси, который родился незрячим и создал центр по тренировке собак-поводырей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пес по кличке Буся стал символом московских транспортных карт
собаки карта тройка хорошие новости россии
Комментировать