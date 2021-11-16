Прокуратура будет контролировать расследование гибели двухмесячной девочки в Шатуре

Москва, 16 ноября. Уголовное дело возбудили после убийства новорожденной девочки в Шатуре. Мать обнаружила ее на полу с кровотечением из носа. В результате ребенка госпитализировали с закрытой травмой головы. После этого малышка умерла в больнице. По предварительным данным, девочка умерла в результате колотого ранения грудной клетки.

Прокуратура Московской области будет контролировать результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 14 ноября 2021 года. Ребенок лежал на полу в бессознательном состоянии. Новорожденная была госпитализирована в местную больницу, где в последующем скончалась. Пока что обстоятельства произшедшего не установлены.