Резкая смена погодных условий ожидается в Москве до конца недели

Москва, 16 ноября. Синоптики центра «Фобос» предсказали частую смену погоды в Москве на текущей неделе, к воскресенью возможно формирование сугробов до десяти сантиметров.

Атмосферный фронт будет неустойчивым, к 20 ноября давление снизится до рекордного минимума, оно составит 718-721 миллиметров ртутного столба, что почти на 30 единиц ниже нормы. На следующий день ожидается резкое падение температуры воздуха.

«Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь пяти-десяти сантиметров, что соответствует первой декаде декабря», — сообщили на сайте «Фобоса».

Крепкие январские морозы могут наступить в Москве уже в конце ноября, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В последних числах этого месяца столбики уличных термометров в российской столице, вероятнее всего, покажут от −12 до −19 градусов.