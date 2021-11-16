Интерактивный спектакль о Зое Космодемьянской покажут в Музее Победы

Москва, 16 ноября. Музей Победы в Москве покажет спектакль-вербатим о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской, которая погибла в годы Великой Отечественной войны. Желающим посмотреть работу можно по билетам в музей 21 ноября.

Постановка, получившая название «Страницы истории: Зоя Космодемьянская», подготовлена актерами театра «Волонтерской роты». В основу интерактивного спектакля легли письма и воспоминания людей, которые знали женщину-красноармейца. Речь идет о родных и близких девушки, ее сослуживцах по диверсионно-разведывательной группе войсковой части № 9903.

Фашисты казнили Зою Космодемьянскую 29 ноября 1941 года. Партизанка стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно, сообщила «Вечерняя Москва».

В начале года вышел художественный фильм «Зоя», главную роль в котором исполнила актриса Анастасия Мишина. Бывший министр культуры России Владимир Мединский в ответ на критику картины блогером BadComedian заявил, что кинематографисты увидели реальность партизанки именно такой, какой она показана в киноленте.