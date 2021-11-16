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Первый международный фестиваль архивных фильмов стартовал в Москве
Общество
Первый международный фестиваль архивных фильмов стартовал в Москве
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Москва, 16 ноября. Московский международный фестиваль архивных фильмов впервые открылся в столице. В рамках смотра поклонникам кино покажут редкие отечественные и иностранные ленты, а также картины, которые считались утраченными до недавнего времени.

Фестиваль стартовал 15 ноября и продлится до 28 ноября, сообщили организаторы события. В программу мероприятия вошли ретроспективы, а также показ отреставрированных и восстановленных картин. Например, синефилы смогут увидеть фильмы «Молох» Александра Сокурова и «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова.

«Я счастлив, что архивное кино все чаще и чаще покидает стены фондохранилищ», — отметил президент фестиваля, ректор ВГИК Владимир Малышев.

В смотр отдельно включили программу, приуроченную к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. В этой секции покажут экранизации произведений великого писателя. Показы пройдут в кинотеатрах «Иллюзион», «Художественный», «Москино Космос», в музее «Гараж» и Центре документального кино, пишет «Культуромания».

Ранее в Москве прошел ежегодный фестиваль прессы. Из-за ограничений, вызванных пандемией, его пришлось провести в онлайн-формате.

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