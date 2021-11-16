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Переменная облачность без осадков ожидает москвичей 16 ноября
Общество
Переменная облачность без осадков ожидает москвичей 16 ноября
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Москвичей во вторник, 16 ноября ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков.

В российской столице в этот день прогнозируется гололедица. Температура воздуха будет около нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на среду на улице похолодает до минус четырех градусов. Направление ветра юго-западное, западное 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха составит от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на среду похолодает до минус шести градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра России продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о сильных порывах ветра ранее действовало до вечера понедельника. Однако неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются.

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