Переменная облачность без осадков ожидает москвичей 16 ноября

Москва, 16 ноября. Москвичей во вторник, 16 ноября ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков.

В российской столице в этот день прогнозируется гололедица. Температура воздуха будет около нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на среду на улице похолодает до минус четырех градусов. Направление ветра юго-западное, западное 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха составит от минус четырех до плюс одного градуса. В ночь на среду похолодает до минус шести градусов.

Ранее специалисты Гидрометцентра России продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о сильных порывах ветра ранее действовало до вечера понедельника. Однако неблагоприятные погодные условия в регионе сохраняются.