Гидрометцентр предупредил москвичей о резком похолодании в ночь на 16 ноября

Москва, 15 ноября. Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей Москвы о резком похолодании в ночь на вторник, которая может стать самой морозной с начала месяца.

Так, столбики уличных термометров могут опуститься до −8 градусов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте метеорологической службы.

А днем 16 ноября показания термометров будут приближаться к нулю. Дождя и снега в российской столице не ожидается. По словам специалистов, облачность и небольшие осадки могут начаться только со второй половины недели. Кроме того, атмосферное давление начнет падать и к выходным окажется ниже нормы на 15 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за сильного ветра и гололедицы. Предупреждение будет действовать до вечера вторника.