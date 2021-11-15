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Минимальная стоимость аренды московского жилья выросла в 1,5 раза
Экономика
Минимальная стоимость аренды московского жилья выросла в 1,5 раза
pixabay.com

Москва, 15 ноября. Осенью 2021 года минимальный порог стоимости аренды квартиры в Старой Москве увеличился на 50%. Такие данные приводятся в исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость», передает РБК.

Так, если в августе этот показатель равнялся 20 тыс. рублей, то в октябре он достиг уровня в 30 тыс. рублей.

Динамику цен на арендном рынке столицы в аналитики компании объясняют нехваткой ликвидного предложения. По их словам, экспозиция с начала года снизилась на 32% и на 47% уступает показателю середины ноября 2020 года. Вследствие этого количество желающих снять самые дешевые квартиры вдвое превышает число доступных лотов.

Рейтинг регионов России по уровню доступности аренды жилой недвижимости возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Там позволить себе снять двухкомнатную квартиру могут 72,6% семей с детьми.

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цены недвижимость аренда жилья
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