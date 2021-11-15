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Собянин рассказал о планах построить в Москве более 130 новых школ и детсадов
Общество
Собянин рассказал о планах построить в Москве более 130 новых школ и детсадов
pxfuel.com

Москва, 15 ноября. Более 130 новых школ и детских садов будет построено в Москве в ближайшие три года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Глава Москвы в понедельник побывал на месте строительства здания школы № 1252 им. Сервантеса в районе Сокол. Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Собянин выразил надежду, что здание начнет работать уже со следующего учебного года.

«В ближайшие три года за счет городского бюджета и средств инвесторов в Москве будет построено более 130 новых школ и детских садов», — заявил мэр столицы.

Всего с 2011 года в Москве построено более 450 зданий образовательных учреждений, из которых 129 приходится на школы, а остальные 324 — на детсады. Строительство свыше половины из них проводилось на средства из городского бюджета.

Собянин ранее анонсировал строительство вокзала для высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Он появится рядом с Ленинградским вокзалом.

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москва собянин строительство школы
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