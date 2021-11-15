Власти Москвы планируют открыть около 4 тысяч новых объектов зимнего отдыха в этом сезоне

Москва, 15 ноября. Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха намерены открыть в Москве. В этом сезоне в городе появятся новые катки, лыжные трассы и ледяные горки.

Первыми начнут работать катки с искусственным льдом. Планируется открыть более 150 таких объектов зимнего отдыха. Катки с естественным покрытием, лыжные трассы, горки и другие площадки появятся при установлении отрицательных температур в городе.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», — перечислил планируемые объекты заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщалось ранее, власти Москвы намерены благоустроить территории вокруг 45 поликлиник. Работы планируется завершить уже к концу 2022 года.