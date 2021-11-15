Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 14:26
14:22
Происшествия
Служебная машина полиции столкнулась с ВАЗ в Коломне и перевернулась
14:19
Политика
Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
14:17
Видео
Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
14:15
Происшествия
СК проверяет сведения о поддельной подписи в договоре «Фэнси Шоу» Богачева с рекламщиками
14:13
Политика
Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
14:13
Политика
Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину
14:10
Происшествия
Толпа из тысячи мигрантов сломала забор на польско-белорусской границе
14:08
Политика
Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
14:03
Экономика
Владимир Путин предложил минимизировать расходы при дорожном строительстве
13:59
Происшествия
Москвичка получила перелом носа после столкновения с курьером на велосипеде
Все новости

Власти Москвы планируют открыть около 4 тысяч новых объектов зимнего отдыха в этом сезоне
Общество
Власти Москвы планируют открыть около 4 тысяч новых объектов зимнего отдыха в этом сезоне
Невские Новости  /  Леся Можаева

Москва, 15 ноября. Около четырех тысяч объектов зимнего отдыха намерены открыть в Москве. В этом сезоне в городе появятся новые катки, лыжные трассы и ледяные горки.

Первыми начнут работать катки с искусственным льдом. Планируется открыть более 150 таких объектов зимнего отдыха. Катки с естественным покрытием, лыжные трассы, горки и другие площадки появятся при установлении отрицательных температур в городе.

«Это катки с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы, ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадки для сноуборда», — перечислил планируемые объекты заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как сообщалось ранее, власти Москвы намерены благоустроить территории вокруг 45 поликлиник. Работы планируется завершить уже к концу 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Москвы планируют открыть около 4 тысяч новых объектов зимнего отдыха в этом сезоне
каток зима лыжная трасса
Комментировать