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Основатель группы «Ногу свело!» и его жена получили ожоги глаз после нападения в Москве

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:56
Происшествия
Основатель группы «Ногу свело!» и его жена получили ожоги глаз после нападения в Москве
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Тюнников

Москва, 15 ноября. Антон Якомульский и его супруга пострадали в результате нападения незнакомца с газовым пистолетом.

Инцидент произошел поздно ночью на Пресненском Валу. Основатель группы «Ногу свело!» возвращался вместе с супругой домой. В какой-то момент к ним подошел некий мужчина. Он стал приставать к супруге композитора, на что сам Якомульский отреагировал замечанием в адрес незнакомца, пишет источник ФАН.

После этого хулиган выхватил газовый пистолет и выстрелил основателю музыкальной группы в лицо. Также в результате нападения пострадала жена Якомульского. Ранив супругов, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшим оказали первую помощь прибывшие на место ЧП медики. А на следующий день в рамках больничного осмотра у них диагностировали ожоги глаз: у Якомульского — второй степени, а у его жены — первой. По факту случившегося проводится проверка.

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