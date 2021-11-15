Московские предприниматели получат более 2 млрд рублей субсидий и грантов

Москва, 15 ноября. Власти Москвы с начала 2021 года одобрили гранты и субсидии более двум тысячам столичных компаний. Об этом сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

На октябрь и начало ноября приходится треть от всех одобренных заявок: 673 обращения на 552,2 миллиона рублей, приводятся данные на портале мэра и правительства Москвы.

В основном финансовую поддержку от властей получают рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании. Одними из наиболее востребованных видов выплат являются субсидии и гранты для экспортеров, добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сотрудники Федеральной налоговой службы РФ запустили прием заявок на выплату единовременных грантов для представителей малого и среднего бизнеса, которые понесли убытки от пандемии. Правом на такую поддержку в том числе обладают социально ориентированные НКО.