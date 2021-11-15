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Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 22%

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:06
Экономика
Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 22%
pixabay.com

Москва, 15 ноября. Управление Росреестра по Москве за январь-октябрь 2021 года зарегистрировало 136,8 тыс. сделок на вторичном рынке жилья. Это на 22% превысило результат того же периода минувшего года, сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре текущего года на вторичном рынке недвижимости в столице было совершено свыше 14,8 тыс. сделок. Это на 1,2% больше, чем в сентябре 2021 года. В годовом выражении показатель сократился на 19%. Однако относительно октября 2019 года он увеличился на 18%.

«В месячном выражении октябрь текущего года уступил прошлому. Но тогда, начиная с сентября, каждый отчетный период фиксировались рекорды: москвичи реализовывали отложенный спрос после самоизоляции и спешили оформить квартиры до подорожания», — говорится в пресс-релизе.

Показатели ввода жилья в эксплуатацию возросли в РФ по итогам сентября 2021 года на 31% по сравнению с аналогичными значениями прошлого года. Такие данные ранее представил Росстат.

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