Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 22%

Москва, 15 ноября. Управление Росреестра по Москве за январь-октябрь 2021 года зарегистрировало 136,8 тыс. сделок на вторичном рынке жилья. Это на 22% превысило результат того же периода минувшего года, сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре текущего года на вторичном рынке недвижимости в столице было совершено свыше 14,8 тыс. сделок. Это на 1,2% больше, чем в сентябре 2021 года. В годовом выражении показатель сократился на 19%. Однако относительно октября 2019 года он увеличился на 18%.

«В месячном выражении октябрь текущего года уступил прошлому. Но тогда, начиная с сентября, каждый отчетный период фиксировались рекорды: москвичи реализовывали отложенный спрос после самоизоляции и спешили оформить квартиры до подорожания», — говорится в пресс-релизе.

Показатели ввода жилья в эксплуатацию возросли в РФ по итогам сентября 2021 года на 31% по сравнению с аналогичными значениями прошлого года. Такие данные ранее представил Росстат.